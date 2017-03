Стрельба в лицее Франции: есть раненые, арестован 17-летний ученик

Полиция арестовала одного из подозреваемых — 17-летнего ученика. У него обнаружили винтовку, револьвер, пистолет и гранаты, сообщает The Independent со ссылкой на французские СМИ.

Второй подозреваемый скрылся. Его разыскивают.

Ранены по меньшей мере восемь людей. Среди них директор школы. Информации о его состоянии нет.

После инцидента власти страны объявили предупреждение о террористической угрозе.

Позже выяснилось, что стрельба произошла на почве выяснения личных отношений. Теракт как версию не рассматривают, заявил пресс-секретарь городского совета Грасса.

‼️ #France: Current situation in #Grasse. Police are looking for the attacker. Several people were injured by shooting. © Demone Adriano pic.twitter.com/A4pxaGyulG