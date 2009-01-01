Стрельба в лицее Франции: есть раненые, арестован 17-летний ученик

Стрельба произошла на почве выяснения личных отношений. Ранены по меньшей мере восемь людей. Среди них директор школы.
Полиция арестовала одного из подозреваемых — 17-летнего ученика. У него обнаружили винтовку, револьвер, пистолет и гранаты, сообщает The Independent со ссылкой на французские СМИ.
Второй подозреваемый скрылся. Его разыскивают.
Ранены по меньшей мере восемь людей. Среди них директор школы. Информации о его состоянии нет.
После инцидента власти страны объявили предупреждение о террористической угрозе.
Позже выяснилось, что стрельба произошла на почве выяснения личных отношений. Теракт как версию не рассматривают, заявил пресс-секретарь городского совета Грасса.
‼️ #France: Current situation in #Grasse. Police are looking for the attacker. Several people were injured by shooting. © Demone Adriano pic.twitter.com/A4pxaGyulG— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 16 марта 2017 г.
Из соображений безопасности местные власти решили закрыть другие школы в городе.
Напомним, во Франции отменили "чрезвычайное положение", котороые было введено после терактов в Париже 13 ноября 2015 года. После этого чрезвычайное положение неоднократно продлевали.
фото: vesty.co.il; видео: independent.co.uk