Стрельба в ночном клубе в центре Стамбула. Жертвами стали 39 человек

Всего в клубе было от 600 до 800 человек.

Reuters

центре Стамбула жертвами террориста, устроившего стрельбу в ночном клубе, стали 39 человек, еще 69 получили ранения.

Всего в клубе было от 600 до 800 человек, сообщает РБК со ссылкой на Hurriyet.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, среди опознанных погибших 16 иностранцев.

По словам Сойлу, пока опознано только 21 тело. "Это был, безусловно, теракт, объектом которого стали невинные люди. Ведется следствие. Надеемся, что вскоре террорист будет пойман", — заявил министр (цитата по Anadolu).

Напомним, 19 декабря в турецкой Анкаре на открытии фотовыставки злоумышленник несколько раз выстрелил в Андрея Карлова. Посла госпитализировали с тяжелыми ранениями, но позже он умер. Нападавший был убит в ходе операции полиции.

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