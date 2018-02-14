Стрельба в школе на юге Флориды: много погибших и раненых, преступник задержан, видео

Правоохранительные органы сообщили о госпитализации 14 человек.
Преступник, который открыл стрельбу, являлся ранее учеником данного учебного заведения, сообщает CNN.
По данным СМИ, сотрудники полиции задержали 19-летнего подозреваемого в тяжком преступлении.
Сообщается, что средняя школа Марджори Стоунман Дуглас, в которой произошла стрельба, находится в населенном пункте, который был признан самым безопасным городом Флориды в прошлом году.
Позже телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что количество погибших в школе штата Флорида возросло до 15 человек.