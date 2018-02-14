Стрельба в школе на юге Флориды: много погибших и раненых, преступник задержан, видео

Правоохранительные органы сообщили о госпитализации 14 человек.

Стрельба в школе во Флориде. Фото:Aidan/Twitter

В результате вооруженной атаки в школе в городе Паркленд в штате Флорида погибли, по предварительным данным, два человека, еще 14 пострадавших госпитализированы. Точное количество погибших пока неизвестно.

Преступник, который открыл стрельбу, являлся ранее учеником данного учебного заведения, сообщает CNN.

По данным СМИ, сотрудники полиции задержали 19-летнего подозреваемого в тяжком преступлении.

Сообщается, что средняя школа Марджори Стоунман Дуглас, в которой произошла стрельба, находится в населенном пункте, который был признан самым безопасным городом Флориды в прошлом году.

Позже телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что количество погибших в школе штата Флорида возросло до 15 человек.