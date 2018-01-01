Стреляли по ногам. В Польше полицейские открыли огонь по мигрантам из Украины и Грузии, фото

По информации местных СМИ, украинцы и грузины были в нетрезвом состоянии.
Попытка проверить документы нарушителей порядка не увенчалась успехом, сообщает издание Dziennik Lodzki.
Нетрезвые люди начали кидать в правоохранителей камни и тротуарную плитку, не хотели идти на диалог. Один из стражей порядка сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем осуществил несколько выстрелов в нарушителей общественного порядка.
Трое дебоширов получили ранения ног. Они госпитализированы, но жизнь мужчин вне опасности. СМИ сообщает, что один из полицейских получил травму головы.
В больнице выяснили личности пострадавших. Ими оказались трудовые мигранты из Украины и Грузии.
Как сообщалось ранее, польский работодатель оплатит лечение и реабилитацию гражданки Украины, которую он после инсульта оставил умирать на улице, не оказав неотложную помощь.