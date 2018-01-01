Стреляли по ногам. В Польше полицейские открыли огонь по мигрантам из Украины и Грузии, фото

По информации местных СМИ, украинцы и грузины были в нетрезвом состоянии.

Польские полицейские попытались проверить документы у нетрезвых трудовых мигрантов Фото: dzienniklodzki.pl

В ночь на 23 февраля в польском городе Згеж полицейские во время патрулирования улиц увидели группу людей, которые вели себя агрессивно и распивали в публичном месте алкоголь.

Попытка проверить документы нарушителей порядка не увенчалась успехом, сообщает издание Dziennik Lodzki.

Нетрезвые люди начали кидать в правоохранителей камни и тротуарную плитку, не хотели идти на диалог. Один из стражей порядка сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем осуществил несколько выстрелов в нарушителей общественного порядка.

Трое дебоширов получили ранения ног. Они госпитализированы, но жизнь мужчин вне опасности. СМИ сообщает, что один из полицейских получил травму головы.

В больнице выяснили личности пострадавших. Ими оказались трудовые мигранты из Украины и Грузии.

Как сообщалось ранее, польский работодатель оплатит лечение и реабилитацию гражданки Украины, которую он после инсульта оставил умирать на улице, не оказав неотложную помощь.