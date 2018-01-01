Строитель Крымского моста не хочет отвечать за его безопасность

Стала известна причина переноса окончания строительства.

Владимир Путин и его друг Аркадий Ротенберг, получивший госзаказ на постройку моста. kremlin.ru

Аркадий Ротенберг, друг президента РФ Владимира Путина и его старый спарринг-партнер по дзюдо Аркадий Ротенберг не хочет нести ответственность за транспортную безопасность Крымского моста , который строил за деньги из бюджета.

Как сообщает канал Футляр от виолончели, завершение работ на Крымском мосту перенесено на декабрь 2019 года из-за срыва контрактов по безопасности. Канал отмечает, что за три года строительства Аркадий Ротенберг разбогател с 1,4 до 3 млрд долларов.

В то же время, как ранее сообщало издание КоммерсантЪ, правительство обсуждает возможность снять ответственность с генподрядчика строительства сооружения "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга за транспортную безопасность проекта.

Причной такого варианта является то, что обычно транспортной безопасностью занимаются собственники или пользователи объектов, но в этом проекте правительство РФ почему-то еще в 2015 году возложило эти обязанности на генподрядчика.

Ранее в прессе сообщалось о нарушениях при строительстве Крымского моста.

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