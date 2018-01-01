Строитель Крымского моста не хочет отвечать за его безопасность

Стала известна причина переноса окончания строительства.
Как сообщает канал Футляр от виолончели, завершение работ на Крымском мосту перенесено на декабрь 2019 года из-за срыва контрактов по безопасности. Канал отмечает, что за три года строительства Аркадий Ротенберг разбогател с 1,4 до 3 млрд долларов.
В то же время, как ранее сообщало издание КоммерсантЪ, правительство обсуждает возможность снять ответственность с генподрядчика строительства сооружения "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга за транспортную безопасность проекта.
Причной такого варианта является то, что обычно транспортной безопасностью занимаются собственники или пользователи объектов, но в этом проекте правительство РФ почему-то еще в 2015 году возложило эти обязанности на генподрядчика.
Ранее в прессе сообщалось о нарушениях при строительстве Крымского моста.
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