Строительство "Северного потока-2": в США предупредили о новых санкциях

США не собираются комментировать свои планы по введению ограничений.

США могут расширить санкции РИА Новости

Под санкции США могут попасть иностранные компании, работающие в проекте строительства газопровода "Северный поток-2" , заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Компании, работающие в российском секторе, связанном со строительством магистральных трубопроводов между Россией и другими странами, могут подвергнуться санкциям в соответствии с CAATSA", — отметила она и пояснила, что США не собираются комментировать свои планы по введению ограничений.

Науэрт также отметила, что правительство США выступает против "Северного потока-2", передает ТАСС.

"Мы считаем, что этот газопровод подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина", — заявила она.

Напомним, ранее в пяти странах Европы подписали письмо об угрозе "Северного потока-2".

Кроме того, главы МИД Украины и Финляндии озвучили новую позицию по "Северному потоку-2".