Строительство сгоревшего в Кемерово торгового центра согласовывали родственники – СМИ

Ранее в здании "Зимней вишни" находилась кондитерская фабрика.

Сгоревший торговый центр в Кемерово был построен с многочисленными нарушениями РИА Новости

Строительства торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово утверждали чиновницы с одинаковыми фамилиями.

Сначала проект приняла сотрудница городского комитета строительного контроля Елена Комкова, впоследствии документы попали к Танзиле Комковой, которая в тот момент была свекровью чиновницы и возглавляла областной стройнадзор. Об этом сообщает канал 112 в Telegram.

Ресурс сообщает, что Танзиля Комкова владеет семью квартирами общей площадью почти 400 квадратных метров и земельным участком, ее годовой доход составляет 1,7 миллиона рублей.

Как стало известно, здание сгоревшего торгового центра было переоборудовано в 2013 году с кондитерского комбината. Следователи отмечают, что перестроено здание было с многочисленными нарушениями.

В СМИ заявляют, что главным спонсором и соучредителем ООО "Зимняя вишня" с вложением капитала в 78 процентов стал бывший местный предприниматель Денис Штенгелов, проживающий в данным момент в Австралии. Номинальным владельцем поставлена Надежда Судденок, которая, как свидетельствуют документы, арендует помещение.

Как сообщалось, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. Сообщается, что в ТЦ не работала пожарная сигнализация и система противопожарной безопасности. В здании находился зоопарк с 200 животными, которые, очевидно, также погибли в огне. Количество погибших и пострадавших уточняется, однако уже известно о не менее 60 погибших и десятках пропавших без вести, среди которых преимущественно дети.