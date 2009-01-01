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Суд запретил правительству Британии начинать Brexit без согласия парламента

Сегодня, 15:42

Суд постановил, что для выхода из ЕС нужно провести консультации с представителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Британия, референдум, Евросоюз
Reuters
Верховный суд Лондона запретил правительству запускать процедуру выхода Великобритании из Евросоюза без согласия парламента.

Суд также постановил, что для выхода из Евросоюза властям Великобритании нужно провести консультации с представителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, сообщает русская служба ВВС.

Речь идет о приведении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, в которой говорится о выходе страны из Евросоюза.

На слушаниях в Верховном суде не рассматривался вопрос, выходить Британии из ЕС или нет. Все стороны согласны, что этот вопрос был решен на референдуме 23 июня 2016 года, когда почти 52% пришедших на участки граждан проголосовали за выход.

Правительство настаивает, что министры могут инициировать переговоры о Brexit в соответствии с королевской прерогативой — полномочиями заключать и разрывать соглашения.

Стоит отметить, во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9% проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1% избирателей.

Напомним, ранее правительственный юрист Джейсон Коппел заявил, что Британия не намерена начинать процедуру выхода из Евросоюза (Brexit) до конца 2016 года.

В свою очередь, премьер-министр Британии Тереза Мэй выступает против Brexit. 

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Британия, Евросоюз, выход, Brexit, правительство, парламент, суд, Лондон
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