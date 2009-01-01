Суд запретил правительству Британии начинать Brexit без согласия парламента

Суд постановил, что для выхода из ЕС нужно провести консультации с представителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Reuters

Верховный суд Лондона запретил правительству запускать процедуру выхода Великобритании из Евросоюза без согласия парламента.

Суд также постановил, что для выхода из Евросоюза властям Великобритании нужно провести консультации с представителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, сообщает русская служба ВВС.

Речь идет о приведении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, в которой говорится о выходе страны из Евросоюза.

На слушаниях в Верховном суде не рассматривался вопрос, выходить Британии из ЕС или нет. Все стороны согласны, что этот вопрос был решен на референдуме 23 июня 2016 года, когда почти 52% пришедших на участки граждан проголосовали за выход.

Правительство настаивает, что министры могут инициировать переговоры о Brexit в соответствии с королевской прерогативой — полномочиями заключать и разрывать соглашения.

Стоит отметить, во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9% проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1% избирателей.

Напомним, ранее правительственный юрист Джейсон Коппел заявил, что Британия не намерена начинать процедуру выхода из Евросоюза (Brexit) до конца 2016 года.

В свою очередь, премьер-министр Британии Тереза Мэй выступает против Brexit.

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