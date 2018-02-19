"Сумка денег купюрами по 500 евро". Каддафи профинансировал президентскую кампанию Тимошенко - СМИ

Бывший ливийский диктатор также передавал деньги на выборы во Францию и США.

Предвыборная кампания Юлии Тимошенко могла финансироваться Муаммаром Каддафи Фото: celebratelibyapress.com

Экс-глава Ливии Муаммар Каддафи, убитый повстанцами в 2011 году, финансировал президентские кампании в Украине, Франции и США

Об этом сообщает издание Asharq Al Awsat. Данное СМИ преимущественно работает в арабских странах, однако его штаб-квартира находится в Лондоне.

По информации журналистов газеты, в 2010 году на президентскую кампанию Юлии Тимошенко правительство Каддафи выделило четыре миллиона евро.

На условиях анонимности помощник из окружения сына ливийского диктатора Саифа аль Ислама рассказал, что деньги для предвыборной кампании Тимошенко он передавал в Киеве лично.

"Деньги были заказаны доктором Багдади аль-Махмуди, премьер-министром того времени (сейчас заключен в тюрьме в Триполи), и были помещены в сумку, купюрами по 500 евро. Мы отправились на частном самолете, они встретили нас в аэропорту Киева, мы провели там ночь и вернулись. Деньги получил тогдашний вице-премьер Украины", - сказал он.

В пресс-службе политической партии "Батькивщина" факт получения финансирования из Ливии, подтвержденный расследованием международного издания, опровергли. Об этом сообщает Европейская правда.

"Пресс-служба заявляет, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в комментарии.

В статье Asharq Al Awsat журналисты также приводят доказательства финансирования режимом Каддафи президентской кампании Николя Саркози в 2007 году, на которую было выделено около 50 миллионов евро. Авторы утверждают, что ливийский диктатор передал пять миллионов долларов на кампанию кандидата на выборах в США в 2004 году.

Напомним, советник экс-президента Украины Виктора Януковича, а также бывший глава предвыборного штаба действующего президента США Пол Манафорт давал распоряжения Министерству юстиции Украины о необходимости уголовного преследования лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.