Сущенко обвинили в сборе данных о наступлении "ДНР" - "Коммерсантъ"

По сведениям "Коммерсанта", Сущенко - якобы выпускник военного училища в звании полковника - работал на украинскую разведку, интересовался данными о Росгвардии и пытался выяснить, не готовится ли новое наступление на Мариуполь.

Знакомые журналиста предположили, что ФСБ знала о военном прошлом Сущенко и использовала это как повод для слежки за ним.

В понедельник, 4 июня, Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого российские спецслужбы обвиняют в шпионаже. Ранее прокурор запросил для Сущенко 14 лет колонии. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "Совершенно секретно".

Собственного корреспондента информационного агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года. По мнению российских спецслужб, журналист является "кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины" и якобы собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил РФ и Росгвардии.