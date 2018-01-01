Священника застукали за просмотром порно и употреблением наркотиков, фото

Священник употреблял коноплю и кокаин вместе с другом.
На компрометирующеем видео, предоставленным изданием The Sun, видно, как 64-летний преподобный Стеннетт Кирби (Stennett Kirby) вместе с другом смотрит порнографию, а также употребляет коноплю и кокаин.
В разговоре он также отметил, что хотел бы пригласить проститутку, но у него не осталось денег.
Кирби служит священником с 2007 года в приходской церкви города Вестхэм. Во время съемки он находился на больничном.
Представители церкви отметили, что ролик видели и начали внутреннее расследование и "отнесутся к происходящему максимально серьезно".
Напомним, в России священника Русской православной церкви Глеба Грозовского суд признал виновным в педофилии и приговорил к 14 годам тюремного заключения.