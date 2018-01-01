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Священника застукали за просмотром порно и употреблением наркотиков, фото

Сегодня, 05:06
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1 / 4 Стеннетт Кирби. (thesun.co.uk)

Священник употреблял коноплю и кокаин вместе с другом.

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Стеннетт Кирби. thesun.co.uk
Британского священника, застукали за просмотром порнофильма и употреблением наркотиков в его доме стоимостью в полтора миллиона фунтов, предоставленном епархией Челмсфорда.

На компрометирующеем видео, предоставленным изданием The Sun, видно, как 64-летний преподобный Стеннетт Кирби (Stennett Kirby) вместе с другом смотрит порнографию, а также употребляет коноплю и кокаин.

В разговоре он также отметил, что хотел бы пригласить проститутку, но у него не осталось денег.

Кирби служит священником с 2007 года в приходской церкви города Вестхэм. Во время съемки он находился на больничном.

Представители церкви отметили, что ролик видели и начали внутреннее расследование и "отнесутся к происходящему максимально серьезно".

Напомним, в России священника Русской православной церкви Глеба Грозовского суд признал виновным в педофилии и приговорил к 14 годам тюремного заключения.
Теги:  
Британия, священник, наркотики, порно
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