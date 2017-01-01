Связанный Дед Морозом Санта. Российские пропагандисты выпустили агрессивное новогоднее видео

Креатив у сотрудников российского пропагандистского телеканала принял какие-то совсем странные формы.

Скриншот из видео телевизионный канал Russia Today опубликовал на портале YouTube новогодний поздравительный ролик.

Как гласит титр в начале ролика, действие происходит в США. Маленький мальчик в ожидании подарков от Санта-Клауса оставляет под елкой печенье и молоко.

Ночью ребенок просыпается и видит, что Санта-Клауса связал Дед Мороз. После этого российский сказочный персонаж требует у мальчика забраться на стул и "прочитать стишок".

Затем ребенок с серьезным акцентом по-русски читает стихотворение "Родина" ("Я узнал, что у меня есть огромная семья"), которое стало широко известным после выхода в прокат фильма "Брат-2" (реж. Алексей Балабанов).

В конце на экране появляется фраза "Мы сломали Рождество. Российские хакеры".

Напомним, ранее сообщалось о том, что хакер по заданию ФСБ устраивал атаки на ФИФА, МОК и WADA.