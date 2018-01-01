Сын Немцова женился на своей давней возлюбленной: фото

Молодые люди познакомились в соцсети.
Снимками с мероприятия поделилась в Instagram мама жениха, она же подробно рассказала о новоиспеченной супруге сына и о том, как проходило торжество.
По словам Одинцовой, свадьбу организовали всего за 10 дней, концепцию мероприятия придумали Антон и Анна.
"Они вместе решили делать спокойный дружеский ужин без пафоса, выбрали зал, сами утвердили меню", — рассказала Екатерина.
Свадьба получилась очень стильная и элегантная, со множеством живых цветов и изысканным оформлением. Невеста выбрала для торжества нежное платье Edem Couture. А Одинцова и ее дочь Дина Немцова сменили за время мероприятия по два наряда.
Как рассказала мама жениха, избранница ее сына из Нижнего Новгорода, как и сама Екатерина. Родители девушки — предприниматели. Анна занимается конным спортом и плаванием, увлекается глянцевой журналистикой.
Напомним, Антон и Анна познакомились в соцсети, когда сын Немцова увидел у друзей во френдах девушку, которая интересуется физикой, поскольку сам является фанатом данной науки.
Как ранее сообщалось, городской совет Вашингтона единогласно поддержал окончательный вариант законопроекта о присвоении площади перед посольством России имени убитого оппозиционера Бориса Немцова.
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