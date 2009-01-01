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Сына Жириновского и еще одного депутата Госдумы не пустили в Германию из-за санкций

Сегодня, 15:33

Лебедева и Дегтярева не пустили в Бонн из-за санкций.

санкции, Россия
Вице-спикера Госдумы РФ Игоря Лебедева (сын скандального лидера российской ЛДПР Владимира Жириновского — ред.) и главу думского комитета по физкультуре и спорту Михаила Дегтярева не впустили в Германию из-за санкций.

 

Немецкая сторона отказала во въезде депутатам Дегтяреву и Лебедеву в связи с тем, что они находятся в санкционном списке, несмотря на то, что приглашение было от немецкой стороны, сообщает "Интерфакс". 

"Немецкая сторона отказала во въезде мне и депутату Дегтяреву в связи с тем, что мы находимся в санкционном списке, несмотря на то, что приглашение было от немецкой стороны", — сказал Лебедев в ответ на вопрос, почему сорвалась поездка в Бонн для встречи с руководством Международного Паралимпийского комитета.

Стоит отметить, что в результате допингового скандала некоторые российские спортсмены были отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года, а российскую паралимпийскую сборную отстранили от Паралимпиады 2016 в полном составе.

Напомним, в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе Евросоюз ввел несколько пакетов санкций против России. В июле 2014 года в санкционный список был включен Дегтярев, в сентябре 2014 года — Лебедев.

 

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Игорь Лебедев, Дегтярев, санкции, запрет, въезд, Германия
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