Сына Жириновского и еще одного депутата Госдумы не пустили в Германию из-за санкций

Лебедева и Дегтярева не пустили в Бонн из-за санкций.

Вице-спикера Госдумы РФ Игоря Лебедева (сын скандального лидера российской ЛДПР Владимира Жириновского — ред.) и главу думского комитета по физкультуре и спорту Михаила Дегтярева не впустили в Германию из-за санкций.

Немецкая сторона отказала во въезде депутатам Дегтяреву и Лебедеву в связи с тем, что они находятся в санкционном списке, несмотря на то, что приглашение было от немецкой стороны, сообщает "Интерфакс".

"Немецкая сторона отказала во въезде мне и депутату Дегтяреву в связи с тем, что мы находимся в санкционном списке, несмотря на то, что приглашение было от немецкой стороны", — сказал Лебедев в ответ на вопрос, почему сорвалась поездка в Бонн для встречи с руководством Международного Паралимпийского комитета.

Стоит отметить, что в результате допингового скандала некоторые российские спортсмены были отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года, а российскую паралимпийскую сборную отстранили от Паралимпиады 2016 в полном составе.

Напомним, в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе Евросоюз ввел несколько пакетов санкций против России. В июле 2014 года в санкционный список был включен Дегтярев, в сентябре 2014 года — Лебедев.