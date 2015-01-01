"Сыворотка активности и позитива". Российский политолог назвал главную проблему Путина в 2017 году

В Украине, попытки военными средствами добиться чего-то слишком дороги, пишет Орешкин.

Политолог назвал главную проблему для Путина Reuters

В 2017 году проблемой номер один для президента РФ Владимира Путина станут президентские выборы-2018.

Об этом российский политолог Дмитрий Орешкин пишет в материале на "Новом времени".

"Ему нужно не просто формально победить — голоса административная система обеспечит, ведь примерно 12-15 млн избирателей проживают в так называемых "электоральных султанатах". Это полтора десятка регионов, начиная от Чечни и кончая Кемеровской областью, где сколько нужно, столько и нарисуют. Формально как минимум 12 миллионов голосов у Путина в кармане — плюс его реальная популярность, так что даже если она будет около 15%, эти 12 млн дополнительных голосов гарантируют ему формальную победу", — пишет он.

Политолог считает, что в 2018 году Путину нужно мобилизовать население, придумать новую сыворотку активности и позитива.

"Насколько я понимаю, за счет внутренней политики этого сделать не удастся, потому что для этого попросту нет объективных предпосылок, а вот за счет внешней можно: здесь все зависит от того, как ситуацию подать по телевизору. А поскольку телевизор полностью под контролем, то любую договоренность — к примеру, с Японией по поводу Курильских островов — будут выставлять, как огромную победу", — подчеркнул он.

"В целом ситуация для Путина идет скорее в отрицательном направлении, чем в положительном, хотя он по-прежнему очень популярен. В этой популярности есть некая парадоксальность: 40% граждан говорят, что у них не хватает денег на еду и одежду, но при этом 75% граждан говорят, что дела в России идут в правильном направлении", — пишет Орешкин.

"Через год, если ситуация на внутреннем рынке не улучшится, ощущение, что дела идут в правильном направлении, будут поддерживаться только за счет успехов на международной арене.

В Украине успехов не получается, попытки военными средствами добиться чего-то слишком дороги, поэтому придется искать что-то другое. Думаю, мысли кремлевской администрации направлены на Дальний Восток – договориться с Японией, получить оттуда деньги, преподнести это как большую удачу, которая вынудит избирателей в 2018 году поддержать Владимира Путина", — добавил он.

Напомним, российский певец, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич считает, что Путин не будет участвовать в президентских выборах, он "сильно устал".