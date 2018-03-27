"Такого Россия не ожидала": в НАТО объявили, как накажут РФ из-за отравления Скрипаля

Военный альянс объявил о высылке семерых сотрудников полпредства России в Брюсселе.

Йенс Столтенберг объявил о мерах НАТО в отношении России. REUTERS/Francois Lenoir

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что военный альянс вышлет семь сотрудников постпредства России при НАТО в Брюсселе. Таким будет ответ Альянса на

"Сегодня я отозвал аккредитацию семерых сотрудников русской миссии", – цитируют Столтенберга "Ведомости".

Кроме того, "в ответ на первое применение химического оружия на территории НАТО", России лишат аккредитации еще трех сотрудников, а максимальный размер миссии НАТО намерено уменьшить на 10 человек – до 20. "Это продемонстрирует России, что у ее неприемлемого и опасного поведения есть цена и последствия", – заявил Столтенберг.

Что касается общей политики НАТО в отношении России, то она меняться не будет, заверил генсек. Альянс, по его словам, сохранит показавший свою эффективность "двойной подход" к взаимоотношениям с Россией – "сочетание мощного сдерживания с диалогом, включая подготовку новой встречи совета Россия – НАТО".

По его мнению, Россия, начиная с "аннексии Крыма", недооценивала единство НАТО и получила в качестве ответа "самое большое усиление альянса со времен холодной войны". "Я не думаю, что Россия ожидала этого", – резюмировал он.

Напомним, стало известно общее число высылаемых российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Австралия объявила о высылке двух российских дипломатов. В частности, президент Украины Петр Порошенко сообщил о выдворении 13 российских дипломатов.