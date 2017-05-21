"Талибы" напали на пост полицейских в Афганистане, 20 погибших, есть раненые

"Талибы" напали на пост полиции.

pajhwok.com В Афганистане в южной провинции Забуль в районе Шахджой были убиты 20 сотрудников национальной и местной афганской полиции, еще четыре правоохранителя ранены.

Об этом сообщил губернатор провинции Бисмиллах Афганмаль, пишет местное информагентство Pajhwok. пишет ТСН

Афганское агентство отмечает, что боевики напали на пост полиции в ночь на 21 мая, на шоссе Кандагар-Калат. Боевики также понесли потери, однако, сами террористы группировки "Талибан" не прокомментировали инцидент.

В то же время агентство AFP со ссылкой на местных чиновников сообщает уже о 15 раненых, помимо 20 погибших.

"Сегодня утром группа боевиков "Талибана", вооруженная тяжелым и легким вооружением, начала скоординированные нападения на несколько полицейских контрольно-пропускных пунктов в районе Шахджой провинции Забуль, в результате чего погибло 20 полицейских", — сказал губернатор Афганмаль.

Напомним, 24 апреля сообщалось о том, что в Афганистане под городом Мазари-Шариф в результате нападения боевиков исламистской группировки "Талибан" на военную базумогли погибнуть до 200 человек.

фото: pajhwok.com