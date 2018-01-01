"Танцы до самой победы". Как Порошенко с супругой посетили Венский бал: фото и видео

Президент Порошенко приехал из гостиницы "Империал", которая считается самой роскошной в Вене.

В четверг вечером, 8 февраля, президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко побывал на Венском балу.

На мероприятии присутствовали около 500 гостей, в том числе канцлер Австрии Себастьян Курц в сопровождении дам, премьер Ирландии Лео Варадкар и Петр Порошенко в сопровождении супруги и другие. Венская опера была забита людьми до отказа, пишет "Страна".

Известно, что на бал президент приехал из гостиницы "Империал", которая считается самой роскошной в Вене. Все девушки-дебютантки были одеты в белые платья.

Традиционно, уже последние триста лет, бал начался с трех танцев — полонез, полька, вальс. За балом Порошенко весь вечер наблюдал из ложи в первом ряду.

На бал удалось прорваться и активисткам Femen. Одна из них, Алиса Виноградова публично обнажилась, продемонстрировав в присутствии гостей оскорбительное выражение, нанесенное на ее теле в адрес Порошенко.

Отметим, что выпить на Венском балу было достаточно дорого — один бокал шампанского стоил 39 евро. Кормили на балу только в ложах. Гостям в зале можно было подкрепиться в буфете. Но и там цены не по карману обычному украинцу. За один бутерброд с красной рыбой, икрой и креветками нужно было отдать 9 евро.

В Вене Порошенко ночевать не остался, а сразу же отбыл с бала в аэропорт, так ни разу и не станцевав.

Отметим, что по сообщению СМИ, рабочий визит Порошенко в Австрию, в рамках которого он и посетил Венский оперный бал, обошелся в полтора миллиона гривен.

Подобное расточительство не могло не вызвать возмущение у украинцев. В Facebook появились посты с хештегом "Петяибал", в которых некоторые украинцы нелестно высказались о посещении Порошенко Венского бала.

"В стране война, беспредел, нищета и разруха, а ОНО как не на Мальдивах загорает, так в Вене на балу танцует", — пишет пользователь Elena Lyoshenko.

Евгений Дьяконов, комментируя фото Порошенко в Вене, пишет: "Слева — фараонша, справа — дирижер".

В свою очередь Oleg Koval отметил, что "Мальдивы пошли им на пользу".

Пользователь с ником Юлия Одесская добавила: "Там по австрийскому телевидению его называют шоколадным Петей. Думаю, это успех".

"Ага, хорош… Если бы еще не крал и не брехал, то вообще цены ему не было", — считает Галина Левченко.

Татьяна Кошкина назвала визит Порошенко на бал "отвратительным действом, особенно для гаранта "воюющей страны". Натали Романенко пишет: "Особенно залюбовались хлопцы из окопов".

Напомним, ранее журналисты выяснили предположительную стоимость "мальдивского" отдыха Порошенко.