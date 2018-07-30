"Танки под рок-н-ролл − извращение". Макаревич жестко "проехался" по коллегам, играющим на "Нашествии"

Фронтмен "Машины Времени" отказывается выступать на крупнейшем российском рок-фестивале с 2014-го.

Андрей Макаревич УНИАН

Известный музыкант, гитарист и фронтмен легендарной советской/российской рок-группы "Машина Времени" Андрей Макаревич , в весьма критическом стиле высказался об известном фестивале "Нашествие".

Он рассказал, что с 2014-го не выступает с группой на данном фестивале − из-за того, что организаторы чересчур активно сотрудничают с российским Минобороны, сообщает портал "Собеседник".

Макаревич выразил уверенность в том, что музыканты должны поддерживать пацифистские идеи, а не поддерживать войну. "Танки, танцующие под рок-н-ролл – это извращение, предательство самой идеи фестиваля. Ведь музыканты всегда выступали против оружия и войны", - заявил фронтмен "Машины Времени".

Музыкант также критически отозвался в адрес коллег, которые все же решились выступить на фестивале. "Конечно, личное дело каждого – участвовать в "Нашествии" или нет. Я никого не осуждаю. Но очень хочется, чтобы сознание вернулось и к другим артистам", − подытожил Макаревич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что музыканты начали массово отказываться от участия в "Нашествии" из-за сильной милитаристской направленности фестиваля

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