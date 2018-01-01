Telegram объявил причину сбоя в работе мессенджера

Администрация Telegram не уточнила, когда планируется эти сбои устранить.

Telegram назвал причину сбоя в своей работе. dw.com

Сбой в работе Telegram возник из-за массового отключения электричества в районе Амстердама.

Как сообщила администрация мессенджера в твиттере, неполадки в работе Telegram затронули пользователей в России, Украине и других странах СНГ, Западной Европе и Северной Африке, а также на Ближнем Востоке.

Администрация Telegram не уточнила, когда планируется эти сбои устранить.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что у европейских пользователей мессенджера могут возникнуть проблемы с подключением. Он объяснил это массовым перегревом одной из групп серверов.

Как сообщалось, в РФ продолжается эпопея с блокировкой Telegram. 24 апреля блокировка Telegram спровоцировала сбой в работе Viber у российских пользователей. Они столкнулись с трудностями при совершении звонков и отправке фото.

Ранее, вслед за Google, Роскомнадзор заблокировал для части российских пользователей из разных регионов популярный видеохостинг YouTube. Больше всего сбоев в работе YouTube было зафиксировано вечером 22 апреля (то есть с момента, когда ведомство начало блокировать IP-адреса Google), а также утром 23 апреля.

Сообщалось и о проблемах российских пользователей с доступом к Amazon.

Напомним, 13 апреля в Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.

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