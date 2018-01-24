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Телеканал Euronews исправил возмутительную "ошибку" в сюжете про Крым

Сегодня, 09:52

Канал дополнил сюжет информацией об аннексии полуострова Россией.

Крым, Россия
Телеканал добавил в сюжет информацию об аннексии полуострова властями РФ Reuters
Телеканал Euronews исправил сюжет о военных учениях для детей из захваченного Российской Федерацией Крыма.

Канал добавил в материал информацию об аннексии украинского полуострова, говорится на его сайте.

"Сюжет обновлен 24.01.2018 года, чтобы включить в него подробности аннексии Россией Крыма", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Euronews снял сюжет о военных учениях для детей из Крыма и не упомянул о незаконной оккупации полуострова властями РФ. Материал, в частности, возмутил главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса, он назвав сюжет "промываниям мозгов".
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Россия, Украина, Крым, Euronews, сюжет
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