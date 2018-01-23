Телеканал Euronews показал сюжет про Крым, не упомянув об аннексии

Военные РФ учат почти сотню детей устанавливать и обезвреживать наземные мины.

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Телеканал Euronews снял сюжет о военных учениях для детей из аннексированного Крыма , не упомянув о незаконной оккупации полуострова.

Англоязычный материал размещен на сайте телеканала 23 января, сообщает "Европейская правда".

В сюжете говорится об учениях для школьников Крыма младше 12 лет, которые организовал шестьдесят восьмой инженерный полк российской армии.

Военные РФ учат почти сотню детей устанавливать и обезвреживать наземные мины, рассказывают о самодельных взрывных устройствах, поясах смертников и замаскированных мины.

Подполковник армии РФ Евгений Мусиенко объясняет, что цель урока не только образовательная: школьников поощряют в будущем вступать в инженерные войска.

В сюжете приводятся комментарии школьников из Евпатории, которые положительно отзываются об уроке.

Кроме того, журналисты взяли интервью у местной жительницы, которая подчеркивает необходимость таких занятий, потому что "дети должны знать, как защитить себя". "Мы должны воспитывать детей патриотами", — говорит она.

Материалом Euronews возмутился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, назвав сюжет "промываниям мозгов".

"Ни слова о незаконной аннексии Крыма", — написал дипломат в своем Twitter.

Напомним, на Буковине на торжествах по случаю Дня Соборности показали карту Украины без Крыма.