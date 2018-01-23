Телеканал Euronews показал сюжет про Крым, не упомянув об аннексии

Военные РФ учат почти сотню детей устанавливать и обезвреживать наземные мины.
Англоязычный материал размещен на сайте телеканала 23 января, сообщает "Европейская правда".
В сюжете говорится об учениях для школьников Крыма младше 12 лет, которые организовал шестьдесят восьмой инженерный полк российской армии.
Военные РФ учат почти сотню детей устанавливать и обезвреживать наземные мины, рассказывают о самодельных взрывных устройствах, поясах смертников и замаскированных мины.
Подполковник армии РФ Евгений Мусиенко объясняет, что цель урока не только образовательная: школьников поощряют в будущем вступать в инженерные войска.
В сюжете приводятся комментарии школьников из Евпатории, которые положительно отзываются об уроке.
Кроме того, журналисты взяли интервью у местной жительницы, которая подчеркивает необходимость таких занятий, потому что "дети должны знать, как защитить себя". "Мы должны воспитывать детей патриотами", — говорит она.
Crimean kids learn how to defuse landmines https://t.co/TtN74OYYOh pic.twitter.com/LzcDwkYnTD— euronews (@euronews) 23 января 2018 г.
Материалом Euronews возмутился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, назвав сюжет "промываниям мозгов".
"Ни слова о незаконной аннексии Крыма", — написал дипломат в своем Twitter.
Напомним, на Буковине на торжествах по случаю Дня Соборности показали карту Украины без Крыма.