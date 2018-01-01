Тело основателя "МММ" Сергея Мавроди четыре дня не забирают из морга

Никто из близких пока не вызвался похоронить прославившегося российского мошенника.

Четвертые сутки тело Мавроди находится в морге Москвы РИА Новости

Тело скончавшегося от сердечного приступа создателя и идейного вдохновителя финансовой пирамиды "МММ" 63-летнего Сергея Мавроди уже четыре дня лежит в одном из моргов Москвы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, никто из близких или знакомых покойного не пришел, чтобы забрать его для погребения.

"Четвертый день в московском морге одиноко лежит тело Сергея Мавроди. Почему одиноко? Потому что через такой промежуток времени за ним так никто и не пришел. Великий комбинатор 90-х оказался никому не нужным после смерти", – говорится в сообщении.

Сотрудники морга проводят необходимые судебно-медицинские экспертизы. Впоследствии, если тело Мавроди никто не заберет для погребения, его похоронят в номерной могиле за счет городского бюджета.

Ранее агентство РИАМО со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что раньше 2 апреля Сергея Мавроди вряд ли похоронят.

В частности, возникли сложности из-за отказа его родного брата Вячеслава, которому принадлежат права на распоряжение семейным захоронением на Хованском кладбище, хоронить Сергея Мавроди рядом с родителями.

Напомним, Мавроди почувствовал себя плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова в Москве. Скорую помощь ему вызвал прохожий. Медики диагностировали сердечный приступ, оказали необходимую помощь, но спасти Мавроди не смогли.