"Терабайт смерти". Пентагон готовится отразить самую масштабную кибератаку

В Пентагоне отметили, что "несколько лет назад получить атаку на точку доступа сети Интернет объемом в один-два гигабайта было большим событием".
Об этом заявил глава Управления оборонных информационных систем Минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн, пишет Интерфакс.
Уровень изощренности кибератак в отношении информационных сетей военного министерства США возрастает, говорит он.
По его словам, "несколько лет назад получить атаку на точку доступа сети Интернет объемом в один-два гигабайта было большим событием".
"Сейчас на наши точки доступа осуществляются атаки объемом 600 гигабайт, а также отмечаются уникальные, разнообразные способы совершения атак, о которых мы раньше и подумать не могли", — говорит Линн.
Он также отметил, что Минобороны США защищено даже от более крупных атак.
"Сейчас существует, как мы назвали бы его, "терабайт смерти", который стучится к нам в дверь. Мы готовы к этому, знаем, что он приближается. То, что он ударит по нам, лишь вопрос времени", — сообщил генерал-лейтенант.
Кроме того, Линн рассказал, что его до сих пор удивляет объем коммуникационной сети Минобороны США. Он назвал ее "огромной сетью, насчитывающей 3,2 миллиона человек, которую ему приходится защищать или в том или ином виде поддерживать".
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