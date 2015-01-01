Теракт в Багдаде: жертвами стали 32 человека, более 60 ранены

Нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

Теракт в Ираке, иллюстрация фото: aa.com.tr

В Ираке в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр прогремел мощный взрыв жертвами которого стали, по меньшей мере 32 человека, еще 61 человек получил ранения.

По предварительным данным, нападение устроил террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство в автомобиле, пишет Интерфакс.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и кареты скорой помощи. Это стало уже второй по масштабам атакой в иракской столице за последние три дня.

Напомним, 25 декабря, на востоке и юге иракского Мосула военные страны и силы международной коалиции во главе с США уничтожили 97 членов организации"Исламское государство"(ИГИЛ).