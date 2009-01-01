Теракт в Барселоне. Количество жертв возросло до 15 человек

Все погибшие были идентифицированы.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на каталонское правительство.
"Общее количество погибших в Испании выросло до 15", — сообщает агентство.
В сообщении также отмечается, что все погибшие идентифицированы.
Как известно, в ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены четверо подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне. Нападавшие в Камбрильсе ночью сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке повторить совершенное за несколько часов до этого нападения в Барселоне.
По последним данным, в теракте в центре Барселоны более 80 пострадали, 15 из них находятся в тяжелом состоянии. Микроавтобус, за рулем которого сидел террорист, свернул с проезжей части и врезался в прохожих на бульваре. Власти объявили о задержании водителя микроавтобуса.