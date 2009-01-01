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Теракт в Барселоне. Количество жертв возросло до 15 человек

Сегодня, 16:09

Все погибшие были идентифицированы.

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Возросло число жертв теракта в Барселоне Reuters
Число жертв теракта в испанской Барселоне, когда фургон наехал на пешеходов в центре города, возросло до 15 человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на каталонское правительство.

"Общее количество погибших в Испании выросло до 15", — сообщает агентство.

В сообщении также отмечается, что все погибшие идентифицированы.

Как известно, в ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены четверо подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне. Нападавшие в Камбрильсе ночью сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке повторить совершенное за несколько часов до этого нападения в Барселоне.

По последним данным, в теракте в центре Барселоны более 80 пострадали, 15 из них находятся в тяжелом состоянии. Микроавтобус, за рулем которого сидел террорист, свернул с проезжей части и врезался в прохожих на бульваре. Власти объявили о задержании водителя микроавтобуса.

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