Теракт в Барселоне: СМИ назвали имя возможного злоумышленника, опубликовано фото

Возможно, предполагаемый преступник живет в городе Риполи.
Об этом пишет El Pais, ссылаясь на полицейские источники, пишет УНИАН.
В то же время агентство уточнило, что мужчина арендовал бус, который он использовал при нападении.
Между тем пользователь Roger в Twitter опубликовал фото возможного злоумышленника.
Este es el ser que ha hecho... esto #Barcelona pic.twitter.com/BgGaNPSn6y— Roger (@RogerMusicOfi) 17 серпня 2017 р.
Мужчина по имени Дрисс Укабир есть в Facebook и он похож на человека, изображенного на опубликованном снимке. На странице в соцсети указано, что пользователь живет в городе Риполи (находится неподалеку от Барселоны). К сожалению, его профиль недоступен.
Ранее полиция Барселоны назвала въезд в группу пешеходов в городе террористической атакой, радиостанции Cadena Ser, которая опиралась на свои источники, сообщила, что в результате инцидента погибли 13 человек.