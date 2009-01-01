Теракт в Барселоне: СМИ назвали имя возможного злоумышленника, опубликовано фото

Возможно, предполагаемый преступник живет в городе Риполи.

Возможный злоумышленник @RogerMusicOfi

В центре испанской БарселоныДрисс Укабир.

Об этом пишет El Pais, ссылаясь на полицейские источники, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что мужчина арендовал бус, который он использовал при нападении.

Между тем пользователь Roger в Twitter опубликовал фото возможного злоумышленника.

Мужчина по имени Дрисс Укабир есть в Facebook и он похож на человека, изображенного на опубликованном снимке. На странице в соцсети указано, что пользователь живет в городе Риполи (находится неподалеку от Барселоны). К сожалению, его профиль недоступен.

Ранее полиция Барселоны назвала въезд в группу пешеходов в городе террористической атакой, радиостанции Cadena Ser, которая опиралась на свои источники, сообщила, что в результате инцидента погибли 13 человек.