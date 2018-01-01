Теракт в Бельгии. В результате стрельбы погибли четверо: фото и видео с места трагедии

Нападавший кричал "Аллах акбар!" во время стрельбы.

Во вторник, 29 мая, в бельгийском Льеже в результате стрельбы погибли четыре человека, включая нападавшего.

Кроме двух убитых полицейских, в результате стрельбы погиб также пассажир автомобиля, проезжавшего рядом, сообщает RTBF, еще два человека получили ранения.

Приоритетной версией случившегося, по мнению полиции, является теракт.

Как сообщает Le Soir со ссылкой на сообщение бельгийских СМИ, нападавший якобы кричал "Аллах акбар!" во время стрельбы.

"Мы ничего об этом еще не знаем", — сообщила пресс-секретарь прокурора Льежа Катрин Колиньон.

Отмечается, что вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским на бульваре д'Аврой. Это произошло около 10:30 утра во вторник.

Очевидцы слышали большое количество выстрелов. Люди в панике бежали с места стрельбы.

Напомним, ранее в Антверпене полиция предотвратила теракт: водитель пытался въехать в толпу.

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