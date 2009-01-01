Теракт в Дамаске: смертник взорвал более 30 человек

По данным правоохранителей, вследствие теракта погибли по меньшей мере 31 человек, более 60 пострадали.

В сирийской столице — Дамаске — в здании Дворца правосудия прогремел взрыв: террорист-смертник привел в действие "пояс шахида".

Об этом со ссылкой на государственные каналы страны сообщает агентство Reuters.

По данным правоохранителей, вследствие теракта погибли по меньшей мере 31 человек, более 60 пострадали.

Как отмечает источник, силовики пытались предотвратить проникновение террориста в помещение, однако тот успел привести в действие взрывное устройство.

#Damascus: Short aftermath video of the bomb attack at the Palace of Justice in #Damascus. pic.twitter.com/eVMYNuqJBs — WorldOnAlert (@worldonalert) 15 березня 2017 р.

Это второй подрыв смертника в Дамаске за последние пять дней: 11 марта в результате двойного теракта в городе погибли около полусотни и были ранены более 120 паломников, которые на автобусах направлялись в некрополь Баб аль-Сагхир.