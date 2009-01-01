Сегодня, 16:32 RSS

Теракт в Дамаске: смертник взорвал более 30 человек

Сегодня, 15:40
Сирия, Дамаск, взрыв < >
< >
1 / 2

По данным правоохранителей, вследствие теракта погибли по меньшей мере 31 человек, более 60 пострадали.

Сирия, Дамаск, взрыв
В сирийской столице — Дамаске — в здании Дворца правосудия прогремел взрыв: террорист-смертник привел в действие "пояс шахида".

Об этом со ссылкой на государственные каналы страны сообщает агентство Reuters.

По данным правоохранителей, вследствие теракта погибли по меньшей мере 31 человек, более 60 пострадали.

Как отмечает источник, силовики пытались предотвратить проникновение террориста в помещение, однако тот успел привести в действие взрывное устройство.

 

Это второй подрыв смертника в Дамаске за последние пять дней: 11 марта в результате двойного теракта в городе погибли около полусотни и были ранены более 120 паломников, которые на автобусах направлялись в некрополь Баб аль-Сагхир.

Теги:  
Сирия, Дамаск, взрыв, смертник, теракт, жертвы, пострадавшие
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...