Теракт в Дамаске: смертник взорвал более 30 человек

Об этом со ссылкой на государственные каналы страны сообщает агентство Reuters.

По данным правоохранителей, вследствие теракта погибли по меньшей мере 31 человек, более 60 пострадали.

Как отмечает источник, силовики пытались предотвратить проникновение террориста в помещение, однако тот успел привести в действие взрывное устройство.

#Damascus: Short aftermath video of the bomb attack at the Palace of Justice in #Damascus. pic.twitter.com/eVMYNuqJBs