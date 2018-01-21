Теракт в Кабуле. Число погибших украинцев может возрасти — МИД

В отеле, на который было совершено нападение, в это время находилось много сотрудников авиакомпаний, рассказал Василий Кирилич

В Кабуле число погибших украинцев может возрасти Reuters

В Кабуле число граждан Украины, погибших в результате террористической атаки на отель , может возрасти до 7 человек, заявил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По обновленной информации, полученной МИД Украины от правоохранительных органов Афганистана, погибших в Кабуле украинцев может быть семеро", — рассказал он "Украинской правде".

Кирилич отметил, что в отеле, на который было совершено нападение, в это время находилось много сотрудников авиакомпаний, среди которых были и украинцы.

Он добавил, что МИД в оперативном режиме во взаимодействии с компетентными органами Афганистана и представителями дипучреждений государств-партнеров Украины, аккредитованных в ИРА, выясняет судьбу всех украинцев, которые могли находиться во время теракта в гостинице.

Украинский консул вылетает в Кабул ближайшим рейсом, добавил представитель МИД.

Напомним, ВВС со ссылкой на информацию от местной полиции заявило, что среди жертв теракта были опознаны девять граждан Украины и по одному гражданину Греции, Германии и Казахстана.