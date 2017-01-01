Теракт в Кабуле может быть признан военным преступлением - ООН

В ООН призвали все стороны конфликта в Афганистане соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права.

Теракт в отеле Кабула, иллюстрация. Reuters

В Организации Объединенных Наций отметили, что нападение на отель Интерконтиненталь в Кабуле может быть классифицировано как военное преступление.

Об этом заявил глава Миссии ООН по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото, сообщает Центр новостей организации.

Он призвал все стороны конфликта в Афганистане соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права.

В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Как известно, 20 января 2018 года в Кабуле вооруженные люди напали на отель "Интерконтиненталь".

По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев, однако афганские СМИ сообщают о более чем 40 жертвах.

В результате теракта погибли семь граждан Украины.

В то же время в Министерстве внутренних дел Афганистана заявляют, что среди погибших во время нападения на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле 21 января – девять граждан Украины.