Теракт в Кабуле. В интернете появились фото погибших украинцев

Площадкой для публикации стала социальная сеть Facebook.

В социальных сетях были опубликованы фотоснимки сотрудников украинского авиаперевозчика, которые погибли в результате нападения террористов на отель в Кабуле (Афганистан).

"Ребята,не стало двух прекрасных молодых девочек. Кати Пасенчук и Иры Медичевой. Вечная им память […]. Ночь кошмара. Ворвались и начали растреливать, Те,кто жили выше на этажах,забаррикадировались,а девочкам не повезло - они жили на том этаже,откуда все началось", − написала пользовательница Татьяна Иванютина, добавив к посту фото погибших бортпроводниц.

В комментариях пользовательница Алена Куринная опубликовала переписку с мужем Тарасом, который, очевидно, также являясь сотрудником авиаперевозчика, находился в том отеле.

Мужчина рассказал, что боевики продержали их всю ночь. Потом заложников освободили и увезли на базу НАТО.

По информации пользователя Вадима Полякова, украинцы погибли в своих номерах.

"А вот теперь пусть и "Крылья Украины" объяснят как решался вопрос безопасности людей, которых они нанимали и отправляли на контракт. Или они хотят съехать с этой темы? Светлая память. Погиб Юра Власов . Девочку и Юру застрелили просто в ванной, вторую подорвали гранатой. И ни в каких труднодоступных местах - в своих номерах!", − написал он.

Напомним, ранее в украинской авиакомпании рассказали о гибели своих пилотов в кабульском теракте.