Теракт в Каталонии. Число жертв увеличилось до 16 человек

В больнице скончалась 51-летняя гражданка Германии.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Каталонии.
По информации ведомства, в больнице скончалась 51-летняя гражданка Германии. Более 20 человек все еще остаются в больницах после атак, из них пять - в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что жертвами терактов стали 15 человек, более 130 получили ранения.
Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны, в районе бульвара Рамбла, фургон въехал в толпу пешеходов. Позже еще один фургон въехал в группу людей уже в городе Камбрильс, расположенном в 120 км от Барселоны.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".