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Теракт в Каталонии. Число жертв увеличилось до 16 человек

Сегодня, 14:55

В больнице скончалась 51-летняя гражданка Германии.

Барселона,пешеходы,наезд,жертвы,авто
Reuters
Число жертв терактов в испанской Каталонии увеличилось до 16 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Каталонии.

По информации ведомства, в больнице скончалась 51-летняя гражданка Германии. Более 20 человек все еще остаются в больницах после атак, из них пять - в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что жертвами терактов стали 15 человек, более 130 получили ранения.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны, в районе бульвара Рамбла, фургон въехал в толпу пешеходов. Позже еще один фургон въехал в группу людей уже в городе Камбрильс, расположенном в 120 км от Барселоны.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Барселона, теракт, жертвы, Каталония
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