Теракт в Квебеке: число жертв стрельбы в мечети возросло

В результате атаки пострадали восемь человек.
Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные представителя полиции Кристин Куломб, пишет РИА Новости.
В то же время агентство уточнило, что погибли люди в возрасте от 35 до 70 лет, восемь человек ранены.
"По данным радиостанции Radio Canada, террористы были в масках и кричали "Аллах Акбар", стреляя в толпу", — говорится в статье.
Video shows police in Quebec City responding to reports of deadly shooting at Mosque. https://t.co/OfIp2Nfq5z pic.twitter.com/talebsWhGx— ABC News (@ABC) 30 січня 2017 р.
Напомним, в Квебеке в мечети трое неизвестных начали стрельбу во время вечерней молитвы вечером 29 января, на тот момент в здании находились около 40 человек. Узнать больше об атаке можно здесь.
Видео: @ABC