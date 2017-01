Теракт в Квебеке: число жертв стрельбы в мечети возросло

Число жертв стрельбы, которая произошла в канадском Квебеке в мечети, возросло до шести человек.

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные представителя полиции Кристин Куломб, пишет РИА Новости.

В то же время агентство уточнило, что погибли люди в возрасте от 35 до 70 лет, восемь человек ранены.

"По данным радиостанции Radio Canada, террористы были в масках и кричали "Аллах Акбар", стреляя в толпу", — говорится в статье.

Video shows police in Quebec City responding to reports of deadly shooting at Mosque. https://t.co/OfIp2Nfq5z pic.twitter.com/talebsWhGx