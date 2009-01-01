Теракт в Квебеке. Названо имя обвиняемого в убийстве людей в мечети, опубликовано фото

Возможный злоумышленник скоро предстанет перед судом.

Александр Биссоннет Reuters

В Канаде полиция обвинила встудента Александра Биссоннета.

Об этом пишет Русская служба ВВС, ссылаясь на данные CBC News.

В то же время издание уточнило, что возможный злоумышленник скоро предстанет перед городским судом.

"27-летний студент обвиняется в убийстве шести человек и попытке убийства пяти человек", — отметили журналисты.

По их данным, Биссоннет изучал политологию и антропологию в Университете Лаваля. Кампус учебного заведения располагается в трех километрах от мечети, в которой произошла стрельба.

Вместе с ним сразу после нападения был задержан мужчина марокканского происхождения Мохаммед Хадир. "Сейчас он проходит по делу как свидетель", — говорится в статье.

Напомним, в Квебеке в мечети произошла стрельба во время вечерней молитвы вечером 29 января, на тот момент в здании находились около 40 человек, произошедшее признали терактом. Узнать больше об атаке можно здесь.

Видео: ТСН