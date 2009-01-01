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Теракт в лондонском метро: задержаны двое подозреваемых

Сегодня, 13:08

Возможному злоумышленнику 21 год, отметили в лондонской полиции.

Британия,полиция
Британская полиция, иллюстрация Reuters
В Британии правоохранители задержали двух подозреваемых по делу о теракте на станции метро Лондона "Парсонс Грин".

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные лондонской полиции.

Агентство уточнило, что одного из возможных злоумышленников обезвредили в ночь на 17 сентября.

"… задержание произошло в районе Хаунслоу на юго-западе Лондона… Задержанному 21 год", — отмечается в статье.

Напомним, утром 15 сентября в метро Лондона прогремел взрыв. В результате инцидента никто не погиб, несколько человек получил ожоги, также люди пострадали во время давки, возникшей из-за паники

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Британия, Лондон, метро, теракт, полиция, подозреваемые
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