Теракт в лондонском метро: задержаны двое подозреваемых

Возможному злоумышленнику 21 год, отметили в лондонской полиции.

Британская полиция, иллюстрация Reuters

В Британии правоохранители задержали двух подозреваемых по делу о теракте

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные лондонской полиции.

Агентство уточнило, что одного из возможных злоумышленников обезвредили в ночь на 17 сентября.

"… задержание произошло в районе Хаунслоу на юго-западе Лондона… Задержанному 21 год", — отмечается в статье.

Напомним, утром 15 сентября в метро Лондона прогремел взрыв. В результате инцидента никто не погиб, несколько человек получил ожоги, также люди пострадали во время давки, возникшей из-за паники.