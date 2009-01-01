Теракт в лондонском метро: задержаны двое подозреваемых

Возможному злоумышленнику 21 год, отметили в лондонской полиции.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные лондонской полиции.
Агентство уточнило, что одного из возможных злоумышленников обезвредили в ночь на 17 сентября.
"… задержание произошло в районе Хаунслоу на юго-западе Лондона… Задержанному 21 год", — отмечается в статье.
Напомним, утром 15 сентября в метро Лондона прогремел взрыв. В результате инцидента никто не погиб, несколько человек получил ожоги, также люди пострадали во время давки, возникшей из-за паники.