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Теракт в Мали. Число жертв возросло до 77 человек

Сегодня, 14:19

Ответственность за преступление взяла на себя группировка, связанная с "Аль-Каидой".

Мали,теракт,взрыв,бомба,военный лагерь,жертвы
Последствия взрыва Reuters
Количество жертв теракта, который произошел в городе Гао в военном лагере, возросло до 77 человек.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные генштаба вооруженных сил Франции, пишет РИА Новости.

В связи с трагедией президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил в стране трехдневный траур.

"Связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аль-Мурабитун" взяла на себя ответственность за теракт", — говорится в статье.

Мали,теракт,взрыв,бомба,военный лагерь,жертвы
Последствия взрыва Reuters

Напомним, в среду 18 января в Гао на территории военного лагеря взорвался заминированный автомобиль, среди жертв были пять смертников, пострадали 115 человек.

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Мали, теракт, взрыв, бомба, военный лагерь, жертвы, Аль-Каида
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