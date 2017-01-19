Теракт в Мали. Число жертв возросло до 77 человек

Ответственность за преступление взяла на себя группировка, связанная с "Аль-Каидой".

Последствия взрыва Reuters

Количество жертв, возросло до 77 человек.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные генштаба вооруженных сил Франции, пишет РИА Новости.

В связи с трагедией президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил в стране трехдневный траур.

"Связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аль-Мурабитун" взяла на себя ответственность за теракт", — говорится в статье.

Последствия взрыва Reuters

Напомним, в среду 18 января в Гао на территории военного лагеря взорвался заминированный автомобиль, среди жертв были пять смертников, пострадали 115 человек.