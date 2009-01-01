Теракт в Манчестере. Около 20 раненых — на грани жизни и смерти

Более 60 пострадавших проходят лечение из-за травм, полученных в результате взрыва.

Скорая помощь и силовики в Манчестере, иллюстрация Reuters

В Британии около 20 человек,, находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя службы здравоохранения города Джона Роуса, пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что больницы Манчестер оказали помощь десяткам пострадавших.

"Всего 64 человека проходят лечение из-за травм, полученных в результате теракта", — говорится в статье.

Напомним, 22 мая в Манчестере на стадионе прогремел взрыв, погибли 22 человека, среди них есть дети. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие смертник Салман Абеди.