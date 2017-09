Теракт в метро Лондона: "абсолютный хаос" и опаленные лица людей, опубликованы фото и видео

В Лондоне полиция нашла и обезвредила вторую бомбу в метро после того, как произошел взрыв.

По предварительным данным, произошел теракт. Жертв в результате происшествия нет. Ряд находившихся в вагоне пассажиров получил ожоги, еще несколько человек пострадали во время возникшей при последовавшей панике давки.

По словам журналистки Никки Харли, разыскивается мужчина с ножом, написала она в Twitter

"Полиция говорит, что произошел теракт. Разыскивается мужчина с ножом, вторая бомба обезвреживается полицией", — написала она.

Police evacuating all the area around Parsons Green. pic.twitter.com/U05vAxXwHz