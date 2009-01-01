Теракт в метро Лондона: "абсолютный хаос" и опаленные лица людей, опубликованы фото и видео

Пассажиры говорят, что в результате взрыва по вагону "как будто пронесся огненный шар". У многих людей опалены лица и волосы.

Reuters

По предварительным данным, произошел теракт. Жертв в результате происшествия нет. Ряд находившихся в вагоне пассажиров получил ожоги, еще несколько человек пострадали во время возникшей при последовавшей панике давки.

По словам журналистки Никки Харли, разыскивается мужчина с ножом, написала она в Twitter

"Полиция говорит, что произошел теракт. Разыскивается мужчина с ножом, вторая бомба обезвреживается полицией", — написала она.

Police evacuating all the area around Parsons Green. pic.twitter.com/U05vAxXwHz — Nicky Harley (@nickyharley) 15 вересня 2017 р.

Как сообщил представитель контртеррористического подразделения, полиция расследует взрыв в вагоне лондонского метро как теракт, сообщает BBC.

Заместитель помощника комиссара Нил Басу заявил, что это террористический инцидент. На месте происшествия присутствовали сотрудники столичной полиции и британской транспортной полиции, а также коллеги из Лондонской пожарной бригады и Лондонской службы скорой помощи.

Между тем, в Сети начали появляться свидетельства очевидцев утреннего взрыва в лондонской подземке, пишет Sun.

По словам пассажиров, в результате взрыва по вагону "как будто пронесся огненный шар". У многих находившихся в вагоне людей в результате оказались опалены лица и волосы.

После взрыва на станции началась паника. Сотни людей рванулись к выходам, многие не могли удержаться на ногах и падали, получая травмы.

Ситуация вокруг станции до появления спасательных служб описывалась как "абсолютный хаос".

Напомним, сегодня утром, 15 сентября, в метро Лондона прогремел взрыв в вагоне поезда.

фото: thesun.co.uk