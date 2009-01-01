Теракт в Венесуэле. Мятежники захватили военную базу, опубликованы видео

Военные протестуют против "убийственной тирании Николаса Мадуро".

Группу возглавляет человек, называющий себя капитаном Хуаном Кагварипано. Скриншот В Венесуэле группа военных объявила восстание против президента страны Николаса Мадуро.

Об этом они заявили в видеообращении, опубликованном в соцсетях, пишет El Nacional.

Сообщается, группу возглавляет человек, называющий себя капитаном Хуаном Кагварипано.

"Мы заявляем о своем законном восстании против "убийственной тирании Николаса Мадуро", — сказал он.

"Отметим, что это не переворот. Это гражданские и военные действия, чтобы восстановить конституционный порядок. Но еще больше — чтобы спасти страну от полного уничтожения, чтобы остановить убийство нашей молодежи и семей", — заявил он.

По предварительным данным, Кагварипано находится в розыске с 2014 года "за поддержку диссидентского движения".

LLAMADO A REBELIÓN,POR LA LIBERTAD, VALENCIA TODOS EN PIE PARA SACAR A TIRANOS Y TRAIDORES, ES AHORA pic.twitter.com/sfCLcaAk5H — maytchx (@maitep2009) 6 августа 2017 г.

Как отметил глава правящей партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, на военную базу "Фуэрте Парамакай", которую занимают правительственные войска, было совершено террористическое нападение.

По его словам, военные оперативно взяли под контроль ситуацию после того, как небольшая группа вооруженных штурмовыми винтовками мужчин в камуфляжной форме захватила базу, а также выпустила видеообращение, в котором заявила о мятеже в городе Валенсия.

При этом говорится, что в видеоролике лидер мятежников назвал каждого солдата, который не поддержит восстание, потенциальной военной целью.

#6Ago A esta hora GN reprime con lacrimogenas a los que salieron a la Redoma de Guaparo en Valencia @AlbertoRT51 pic.twitter.com/LdvQlDFUNB — wilovar (@wilvarela64) 6 августа 2017 г.

Стоит отметить, что Венесуэла страдает от глубокого экономического кризиса, которую Мадуро объясняет падением цен на нефть — основной экспортный продукт этой страны. Эксперты называют кризис следствием социалистической политики президента. Кроме того, в стране резко ухудшилась криминогенная обстановка — в 2016 году в Венесуэле были убиты почти 28,5 тыс. чел.