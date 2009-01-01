Теракт в военном лагере Мали, 25 погибших

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

Reuters На севере Мали в городе Гао в результате взрыва в военном лагере погибли, по меньшей мере двадцать пять человек.

Об этом со ссылкой на армию страны сообщает Reuters.

"Лагерь был жильем для солдат правительственных войск, а также членов различных конкурирующих вооруженных групп, которые вместе проводят смешанные патрули согласно мирному соглашению при посредничестве ООН, направленному на подавление насилия в неспокойной пустыне на севере Мали", — говорится в сообщении.

О количестве пострадавших в результате взрыва заминированного автомобиля не сообщается.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

Напомним, 7 января в Сирии по меньшей мере 60 человек погибли и еще 50 получили ранения в результате теракта.