Тереза Мэй рассказала о том, как будет наказана Россия

По словам британского премьера, Соединенное Королевство "замораживает" все запланированные двухсторонние контакты с Россией на высшем уровне.
С таким заявлением сегодня, в среду, 14 марта, выступила британский премьер-министр Тереза Мэй.
"С помощью этой высылки мы на годы разрушим возможности российской разведки в Великобритании", — заявила Мэй.
По ее словам, высылке подвергнутся люди, которые, по данным британских правоохранителей, работают на российскую разведку.
Кроме того, Мэй заявила о том, что Великобритания "замораживает" все запланированные двухсторонние контакты с Россией на высшем уровне. В ближайшее время будет отозвано приглашение для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетить Соединенное Королевство. Также на мировое первенство по футболу в Россию не приедет ни один представитель британского правительства и королевской семьи.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Великобритания созывает экстренное совещание Совбеза ООН из-за отравления Скрипаля и его дочери.