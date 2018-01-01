Тереза Мэй рассказала о том, как будет наказана Россия

По словам британского премьера, Соединенное Королевство "замораживает" все запланированные двухсторонние контакты с Россией на высшем уровне.

Карикатура "Биг Бен и Кремль" nn.by

Власти Великобританию вышлют 23 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери.

С таким заявлением сегодня, в среду, 14 марта, выступила британский премьер-министр Тереза Мэй.

"С помощью этой высылки мы на годы разрушим возможности российской разведки в Великобритании", — заявила Мэй.

По ее словам, высылке подвергнутся люди, которые, по данным британских правоохранителей, работают на российскую разведку.

Кроме того, Мэй заявила о том, что Великобритания "замораживает" все запланированные двухсторонние контакты с Россией на высшем уровне. В ближайшее время будет отозвано приглашение для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова посетить Соединенное Королевство. Также на мировое первенство по футболу в Россию не приедет ни один представитель британского правительства и королевской семьи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Великобритания созывает экстренное совещание Совбеза ООН из-за отравления Скрипаля и его дочери.