Тест на трезвость. В Канаде полиция ищет волонтеров, желающих выпить и закусить

Желающим необходимо будет приехать в участок, выпить три стопки крепкого алкоголя и выполнить различные задания.

Полиция ищет волонтеров, желающих выпить

канадском Ванкувере полиция начала поиск восьми-десяти добровольцев для прохождения теста на трезвость.

Желающим необходимо будет приехать в участок, выпить три стопки крепкого алкоголя и выполнить различные задания. В награду полицейские угостят добровольцев пиццей и отвезут домой. Также участники эксперимента должны подписать запрет на управление автомобилем в этот день и "уважительно вести себя" в участке сообщает CTVNews.

Тест доступен для всех желающих в возрасте от 24 до 60 лет без медицинских ограничений на употребление алкоголя.

Напомним, ранее ученые выявили новую опасность алкоголя.