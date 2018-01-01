The Daily Beast: Гибель российских наемников – только прелюдия к дальнейшим событиям

Кремль и дальше будет направлять наемников в конфликтные точки, боясь разгневать Пентагон столкновениями с участием официальных войск РФ, пишет The Daily Beast.

Авиация США уничтожила до 200 военных Асада и наемников ЧВК "Вагнер". Фото: CNN/кадр из видео

"Главред" предлагает вниманию читателей сокращенный перевод статьи.

На прошлой неделе штаб посредников США в Сирии - "Сирийских демократических сил" и их американских советников - подвергся атаке со стороны крупных сил режима Асада в восьми километрах к востоку от согласованной линии конфликта на реке Евфрат вблизи Дейр-эз-Зора.

В порядке "самообороны" США использовали крупнокалиберную артиллерию и воздушный штурм для отражения нападения. Используя F-15s, F-22s, AC-130 вертолеты Apache, беспилотные дроны MQ-9 и артиллерию, войска США убили около 100 нападавших, а по данным некоторых российских СМИ, еще и уничтожили множество танков и артиллерийских орудий. Среди погибших, как сообщил чиновник Пентагона, были военнослужащие сирийской арабской армии, зачисленные в подразделение "Охотники на ИГИЛ", а также российские наемники, работающие на частную военную компанию Вагнера под командованием и контролем Министерства обороны России, которой было поручено повторно отбить нефтяные месторождения у ИГИЛ.

Первоначально Москва отрицала какую-либо связь. "Причинами инцидента стали разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев, которые не координируют действия с командованием российской оперативной группой", - цитирует "Интерфакс" слова Минобороны России.

Но так же, как отрицание Кремлем нахождение российских военных или кураторов в Украине, эта версия быстро разрушается волной социальных сетей и даже прокремлевской прессы, называющей имена убитых наемников и описывающей детали их похорон в Санкт-Петербурге.

Разные цифры потерь

В случае подтверждения это будет первым случаем, когда непосредственно американские войска в ходе боевых действий ликвидировали российских комбатантов в Сирии, хотя и не первый раз, когда те погибали от вооружения, поставляемого силами ЦРУ. Кроме того, сплетни сейчас крутятся вокруг информации о погибших и раненых российских авантюристах в бою. Проблема в том, что множество заявлений указывают на совершенно разные цифры потерь.

Стоит отметить, что история с потерями Вагнера вообще не появилась на "Фонтанке", независимом питерском сайте, которые впервые раскрыл нахождение этой ЧВК в Сирии в 2013 году. После того, как журналист "Фонтанки" Денис Коротоков опубликовал серию статей о Вагнере в 2017 году, его на анонимных сайтах обвинили в "предательстве Родины", связях с ИГИЛ и помощи украинской разведке. Следом он подвергся угрозам насилия.

Независимые военные блогеры, такие как Necro_mancer66 в Twitter и Conflict Intelligence Team, которые обычно освещают военные потери в Сирии, не признанные Министерством обороны России, только осторожно сообщали об отдельных смертях, найденных ими в соцсетях (их число достигает восьми). На сей раз историю в основном распространяют прокремлевские русские националисты, что должно нас заставить несколько повременить с выводами.

Например, Игорь Гиркин, известный под псевдонимом "Игорь Стрелков", бывший оперативник российской разведки, командовавший сепаратистами на востоке Украины утверждает, что в этом районе не было российских регулярных войск, но "ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения "Вагнера". Одно - практически полностью уничтожено, второе - разгромлено "в хлам". Находящийся в Москве Стрелков насчитал сто погибших. И хотя он когда-то неумышленно представил первые реальные доказательства того, что пророссийские сепаратисты сбили рейс 17 Malaysia Airlines в 2014 году, спутав коммерческий авиалайнер с военным грузовым самолетом Украины, его нельзя считать надежным источником.

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Расшифровка аудиозаписи, в которой четыре голоса утверждают, что целые роты были уничтожены, и что американские флаги висели над окопами противника несомненно должны были спровоцировать возмущенную реакцию в России. По этой причине мы подозреваем, что статья [расшифровка аудио о потерях ЧВК "Вагнер" в более чем 200 человек] на "Взгляде" - дезинформация, призванная если и не принудить российское правительство к ответным мерам в отношении США, то поставить его в неудобное положение за то, что оно не смогло защитить свои силы в полевых условиях".

Сегодня Bloomberg подтвердил заявление "Взгляда", сообщив, что "в этом эпизоде ​​погибло более 200 наемников, в основном русских", сославшись на неназванного американского чиновника и "знакомых с ситуацией трех русских".

ЧВК в России незаконны только официально

Официально частные военные компании в России незаконны. Но вы бы этого не узнали, если бы услышали Владимира Путина, который в апреле 2012 года выразил свою заинтересованность в ЧВК, объяснив их потенциальную полезность как "инструмент в достижении национальных интересов без прямого участия государства". ЧВК также привлекают Путина, поскольку все наемники или подрядчики не связаны с государством, дешево стоят, их действия легко списывать на "добровольцев", а не государственных военных. К мертвым наемникам не привлекается внимания прессы, как к молодым призывникам, возвращающимся домой в цинковых гробах. Аппетит Кремля к солдатам удачи только увеличился за прошедшие годы. Конфликт в Украине и присоединение Крыма - использование ЧВК стало центральным компонентом стратегии российской "гибридной войны". Среди сборища бандитов и убийц, составлявших повстанческую армию на востоке Украины, "Вагнер" предоставил России компетентное и лояльное подразделение, способное выполнять задачи (включая и устранение неконтролируемых командиров повстанцев, переставших быть полезными).

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Важнейшей особенностью поддержки Россией режима Асада было укрепление его режима. Советники российских спецвойск координируют действия сирийской армии и своей авиации. Российские офицеры проводят обучение и организацию армии, а также консультируют по военному и стратегическому планированию. Россия добилась успеха в том, чтобы не допустить втягивания ее официальных сил в наземные бои, поскольку такое участие могло бросить тень на Кремль, который заявлял, что его миссия в Сирии "миротворческая", а боевая ее часть закончилась. Но сирийская армия не может захватить ключевые цели, играющие важную роль в существовании режима Асада, и победить ИГИЛ. Чтобы обойти эти проблемы, Россия обратилась к "Вагнеру". Внеся решающий вклад в отвоевании Пальмиры, Вагнер и его российские наемники стали еще более важным элементом усилий России в Сирии. Они позволяют России развертывать дееспособные и профессиональные силы, которые имеют опыт и подготовку для захвата стратегических целей без негативных последствий в случае потерь. Наемников хоронит не государство, об их гибели официально не сообщается, что позволяет России прятать за фасадом свое участие.

Кремль будет уговаривать свой "расходный материал"

Поскольку позиции Асада окрепли, Россия сосредоточилась на отвоевании активов, которые позволят режиму содержать себя в экономическом отношении и оплачивать снабжение и оружие в дальнейшем. Согласно документам, о которых сообщила "Фонтанка", компания Evro Polis подписала контракт с сирийской госкорпорацией General Petroleum Corp. на 25% прибыли со всех месторождений нефти и природного газа, которые она отбивает у ИГИЛ. Evro Polis же является коммерческим фронтом Вагнера в Сирии и принадлежит "любимому шеф-повару" Путина Евгению Пригожину. Последний известен тем, что создал в Санкт-Петербурге "фабрику троллей" для влияния на общественное мнение Запада, проводя кампании дезинформации и теорий заговора в соцсетях.

Так что у Кремля есть все основания уговорить свой отряд "расходного материала" помочь Асаду с восстановлением контроля над еще большей частью захваченной углеводородной индустрии, у кого бы ни приходилось его отбивать - у ИГИЛ или у формирующегося в Восточной Сирии протектората США, который продемонстрировал, что не намерен возвращать режиму крупные нефтяные месторождения.

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По этой причине события прошлой недели кажутся скорее прелюдией к дальнейшим событиям, чем аномальным событием в войне, в которой разрастаются побочные конфликты. Пока у Путина есть Вагнер для провокации "Сирийских демократических сил" или стычек с ними, он может атаковать союзников США, не атакуя их официально, не рискуя возмездием со стороны Пентагона, одновременно настаивая на том, что российские военные даже не приближались к месту преступления.