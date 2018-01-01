The Financial Times: Отравленный российский шпион-перебежчик продолжал сотрудничать с разведкой

Сотрудничество с иностранной разведкой могло стать причиной его отравления, отмечает международное издание.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Фото: Sky News

В Великобритании продолжается расследование отравления российского шпиона-перебежчика, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.

При этом британские власти выдвинули предположение, что за покушением может стоять Россия, однако конкретный мотив неизвестен, так как Скрипаля раскрыли как британского шпиона еще 14 лет назад, в 2004 году.

В то же время газета The Financial Times выяснила, что российский разведчик даже после переезда в Великобританию передавал ценную информацию иностранным спецслужбам. "Хотя все указывает на то, что Скрипаль оставил свою службу полковником в Главном разведывательном управлении Минобороны России, а также шпионаж в пользу МИ-6, живя сейчас спокойной жизнью. Однако источники в спецслужбах считают, что 66-летний Скрипаль не порвал с прошлым окончательно", – пишет издание.

В Великобритании Скрипаль оказался в 2010 году: его обменяли на задержанных в США российских разведчиков. К тому времени он уже шесть лет находился под стражей, а потом в заключении в России. Тем не менее даже после выдачи Скрипаль продолжал снабжать западные спецслужбы информацией. По словам бывшего сотрудника спецслужб, отказавшегося назвать свое имя, шпион-перебежчик не мог помочь в оперативной работе, но он знал, как устроена российская разведка.

Другой анонимный собеседник FT предположил, что Скрипаль мог помогать иностранным спецслужбам консультациями на тему, как именно российские агенты работают на Западе. Его знания могли быть особенно полезны при подготовке контрразведчиков. Это косвенно подтверждает и знакомая Юлии Скрипаль, которая заявила газете, что бывший российский разведчик работал в Солсбери "преподавателем". В Академии Минобороны Великобритании, расположенной в 72 километрах от города, заявили, что в списке их лекторов Скрипаль не значится.

Напомним, Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как сообщалось, за последние несколько дней в лечебные медицинские учреждения Британии обратился 21 человек, симптомы которых похожи на отравление нервно-паралитическим токсином.

Также Скотланд-Ярд оцепил могилы ранее таинственно умерших жены и сына экс-шпиона Скрипаля. Захоронения, по утверждению стражей порядка, охраняют от чрезмерного внимания со стороны масс-медиа.