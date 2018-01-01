The Independent: Великобритания объявит России экономическую войну

Королевство намерено высылать дипломатов и конфисковывать активы российских олигархов.

Тереза Мэй 14 марта встретится с Советом нацбезопасности, где обсудит меры против Москвы. RT

Власти Великобритании намерены объявить России экономическую войну в связи с делом оби его дочки.

Как сообщает издание The Independent, об этом рассказал источник в правительстве Соединенного Королевства, отметив, что готовящиеся санкции вероятнее всего примут в рамках закона о криминальных финансах, которые позволяют арестовывать те активы, владелец которых не способен доказать прозрачность их приобретения или происхождения.

"Это будет экономическая война, это будут экономические меры. Экономика России в два раза меньше британской, и в основном она сосредоточена в руках небольшой горстки людей. Нам придется сделать так, чтобы экономика стала еще меньше, раз они хотят продолжать в том же духе", - цитирует издание источник.

Ожидается, что 14 марта премьер-министр Тереза Мэй встретится с британским Советом национальной безопасности и обсудит варианты возможных мер, которые после этого будут представлены в Палате общин. Вероятнее всего, Лондон будет замораживать или конфисковывать активы российских олигархов в стране, а также вводить новый порядок выдачи виз российским гражданам и дипломатам, которые могут быть высланы из Великобритании.

Ранее Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении бывшего российского разведчика и полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и поставила Москве ультиматум, потребовав от России в течение двух дней предоставить объяснения по делу отравления Скрипаля и отчитаться, попал ли газ в Британию случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российской стороной. Стоит отметить, что срок ультиматума истек утром 14 марта.