The New York Times: "Они хотят заблокировать наше будущее". В России вышли на акции против властей

Тысячи людей вышли на улицы, протестую против действий кремлевского интернет-цербера.

Акция протеста в Москве. Фото: Новое время

Демонстрация в Москве против попыток российских властей заблокировать мессенджер Telegram моментально превратилась в акцию протеста против президента Владимира Путина с тысячами участников, скандирующих лозунги против запретных мер Кремля, пишет The New York Times . "Главред" публикует полный перевод статьи.

Ключевым требованием акции с хэштегом #DigitalResistance была свобода российского интернета от государственной цензуры.

"Telegram - это только первый шаг"

"Вы верите, что Путин знает о блокировке Telegram? Он виноват в блокировке Telegram?", - спросил один из выступающих, главный редактор Mediazona Сергей Смирнов. Толпа ответила громким "да!" на оба вопроса.

"Telegram - это только первый шаг, - продолжал Смирнов. - Если они заблокируют Telegram, то дальше будет еще хуже. Они будут блокировать вообще все. Они хотят заблокировать наше будущее и будущее наших детей".

Митинг прошел спустя две недели после того, как официальный интернет-цербер Роскомнадзор начал свои неуклюжие действия, силясь закрыть Telegram, заблокировав, по данным регулятора, около 18 миллионов IP-адресов. ФСБ, преемник КГБ, обратилась в суд, потребовав заблокировать приложение после того, как живущий в изгнании русский создатель Telegram Павел Дуров отказался предоставить Службе ключи шифрования. ФСБ заявила, что должна иметь возможность читать сообщения для срыва террористических атак.

Попытка закрыть Telegram поломала работу бесчисленного множества других сайтов, включая некоторые топы вроде "Яндекса" и "Вконтакте" – российских эквивалентов Google и Facebook. И хоть поломки были краткими, данные компании не скрывали своей досады.

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"Мы не считаем эту ситуацию приемлемой. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции", - отметил "Яндекс" в своем заявлении. Усилия Роскомнадзора вызвали гнев и разочарование далеко за пределами привычных сторонников политической оппозиции, особенно в деловом секторе, где сопутствующий ущерб по-прежнему наносит ущерб и в итоговых отчетах. В Twitter и в других местах появилось множество жалоб на то, что правительство "сломало интернет".

"Большое количество людей знают о ситуации, и их она не устраивает", - сказал Никита Лихачев, главный редактор TJournal, сайта, посвященного интернет-культуре, технологиям и политике.

По его словам, без публичной отчетности никто не имеет никакого реального смысла в области закрытия. "Весь смысл в том, что интернет нарушен в России, заключается в том, что мы не знаем, что происходит, и может ли оно быть исправлено вообще", - сказал г-н Лихачев. По его словам, без публичной подотчетности никто не имеет никакого реального представления о масштабах схлопывания [интернета]. "Весь смысл в том, что в России интернет ломается и мы не знаем, что происходит и можно ли это вообще исправить", - сказал Лихачев.

Бесчисленное множество людей, которые играют в онлайн-игры или пользуются специализированными сервисами и, как правило, аполитичны, сказал Лихачев, вдруг осознали, как сильно правительство может повлиять на их повседневную жизнь. "Они начали задавать вопросы о том, что происходит", - сказал он.

Фото: Новое время

"Настолько плохо, что даже интроверты здесь"

На митинге, который прошел мирно, один раскрашенный вручную знак отразил это настроение: "Настолько плохо, что даже интроверты здесь". Об арестах не сообщалось.

У митинга, организованного небольшой либертарианской партией России, имелось официальное разрешение - часто признак того, что правительство знает, что широкий круг населения злится. В списке спикеров был активист по борьбе с коррупцией Алексей Навальный. Он возглавлял скандирование "Долой царя!" и призвал людей продолжать бороться с цензурой на митинге 5 мая, когда по всей стране пройдут протесты против против инаугурации Путина на четвертый срок.

Различные ораторы и демонстранты заявили, что они никогда раньше не были на каких-либо публичных демонстрациях. 34-летний Александр Горник, разработчик ПО, сказал, что многие инструменты, которые его сотрудники используют для работы, такие как Slack, Pipedrive и Tralier, теперь недоступны. По его словам, для создания высококачественного программного обеспечения, которое может конкурировать во всем мире, Россия должна быть подключена к миру. "Речь идет не только о Telegram, это попытка изолировать российский сегмент Интернета", - сказал Горник.

Несмотря на все внимание, которое уделяется российским хакерам и другим экспертам в сфере интернета, программисты Роскомназдора не смогли справиться со сложным процессом закрытия приложения с международным охватом. Павел Дуров, покинувший Россию после "отжатия" у него Вконтакте" в 2014 году, сгенерировал бесчисленное количество дополнительных IP-адресов, чтобы помешать усилиям по блокированию Telegram. Около 13 миллионов россиян входят в число 200 миллионов пользователей по всему миру, и многие в России все еще могут получить доступ к сайту. Господин Дуров поощрял демонстрантов издалека серией постов в "Вконтакте".

"Россия находится на перепутье — полномасштабная цензура еще не введена. Если не будут приняты меры, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы", - написал он в одном из постов. Под солнечным небом в начале дня он снова отправил письмо: "Тысячи молодых и прогрессивных людей в этот момент выступают в Москве в защиту Интернета. Это беспрецедентно".

Фото: Новое время

Русофобия Кремля

В последние месяцы администрация Путина, в частности МИД, неоднократно обвиняла Запад в "русофобии" из-за санкций и общего кислого настроения по отношению к России. Один из организаторов митинга вавалил это обвинение на голову Кремля, сказав демонстрантам, что русофобами, которые боятся русского народа, являются различные политики и бюрократы, закрывающие интернет. Он начал выкрикивать имена причастных к этим мерам, и толпа вслед за каждым именем скандировала "Русофоб". Многие демонстранты запускали бумажные самолетики, символ Telegram, которые парили над головами толпы.

Многотысячная явка была особенно заметна в тот понедельник, когда начался недельный отпуск, когда москвичи толпами разъезжаются из города по стране или за границу. Полина Олейник, 17 лет, и Полина Булах, 16 лет, две студентки, сказали, что это была первая демонстрация, на которой они когда-либо присутствовали. "Молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет очень расстроены этим", - сказала Олейник. "Россия должна быть демократической страной, свободной от цензуры. Вот почему мы пришли".

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