The Times узнала о секретном плане Brexit для снабжения Британии после выхода из ЕС

Власти готовятся к худшему сценарию, когда страна может испытывать дефицит.

Британия основательно готовится к выходу из ЕС Фото: Reuters

Власти Великобритании будут готовы задействовать силы армии для доставки продуктов питания, лекарств и топлива, если страна ощутит дефицит поставок соответствующих товаров в случае выхода из Евросоюза без подписания договора о Brexit с Брюсселем.

В качестве подготовке к "аварийному" выходу государства из ЕС в Британии "отряхнули пыль с планов помощи вооруженных сил гражданским властям, которые обычно используются только в случаях чрезвычайных ситуаций", - пишет воскресная газета The Sunday Times.

Так, предполагается что в удаленные регионы Великобритании – к примеру, на юго-востоке страны – необходимые товары и медикаменты будут доставлять армейские вертолеты и грузовики.

Супермаркеты уже предупреждают своих поставщиков о возможных проблемах с запасами чая и кофе. В то же время британской Национальной службе охраны здоровья придется запасаться необходимыми препаратами за пределами ЕС, чтобы избежать дефицита медикаментов, подчеркивают авторы материала.

В то же время источник газеты в Министерстве обороны страны пояснил, что "официального запроса" о предоставлении помощи пока не поступало, однако не исключил, что вооруженные силы будут готовы поддержать региональные власти.

Напомним, правительство Великобритании опубликовало стратегию по Brexit, в которой представлено видение будущих отношений с ЕС.

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