The Wall Street Journal: Германия будет требовать от Трампа исключения из санкций за сотрудничество с РФ

В последние годы немецкие компании инвестировали более 20 миллиардов евро в Россию.

Немецкие промышленные гиганты требуют гарантий против финансовых потерь санкций США в отношении России.

В ходе визита в Вашингтон, которая состоится на этой неделе, глава Минфина Германии будет настаивать на специальном отношении к германским компаниям, которые намерены сотрудничать с Россией в различных проектах. Кроме того, канцлер Ангела Меркель намерена поднять аналогичный вопрос на встрече с самим Трампом, которая произойдет в конце апреля, утверждает WSJ со ссылкой на немецких чиновников. "Этот визит будет непростым", - сказал один из них.

Руководители германских предприятий утверждают, что санкционные меры Белого дома могут угрожать давним совместным предприятиям и обойтись в сотни миллионов евро. Речь о немецких промышленных гигантах, таких как Siemens, Daimler, Volkswagen и других, которые ведут дела с юрлицами, в той или иной степени связанных с попавшими в санкционный список гражданами России.

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"Немецкая промышленность лоббирует правительство г-жи Меркель, чтобы призвать США смягчить свою позицию или принять меры по обеспечению того, чтобы немецкие компании, многие из которых занимаются масштабным бизнесом в России, не стали жертвами ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой. Руководители немецких компаний заявляют, что эти меры могут поставить под угрозу давние совместные предприятия, помешать банкам финансировать новые проекты в России и потенциально обойтись немецкой промышленности в сотни миллионов евро", - пишет издание.

Лейф Эриксен, представитель немецкой Uniper, партнера проекта "Северный поток-2", заявил, что в компании плохие предчувствия по поводу нынешней спирали санкций. "Мы надеемся, все участники быстро поймут, что всегда лучше ослабить напряженность", - сказал он.

В последние годы немецкие компании инвестировали более 20 миллиардов евро в Россию. Например, Siemens ведет бизнес с компанией "Русские машины", тесно связаной с российским олигархом Олегом Дерипаской. В 2014 году Siemens основал совместное предприятие с "Русскими машинами" и выразил готовность инвестировать € 160 млн для участия в тендерах на модернизацию московских метропоездов.

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"Мы не совершаем сделки с олигархами, мы сотрудничаем с компаниями", - сказал представитель Siemens, отказавшись комментировать новый раунд санкций.

Daimler и Volkswagen осуществляют совместные предприятия с Gaz Group. В 2013 компания Daimler заключила соглашение по производству легких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz и дизельных двигателей на двух заводах в России. А Volkswagen в прошлом году возобновил соглашение с Gaz Group по производству в России автомобилей Volkswagen и Skoda и поставкам для них дизельных двигателей. Председатель "Русских машин" и ГАЗ - австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф. Он также входит в совет директоров производителя автозапчастей Schaeffler, который в 2014 году открыл в Ульяновске завод по производству муфт и компонентов для двигателей и трансмиссий.

Как сообщалось ранее, Трамп отложил введение новых антироссийских санкций.