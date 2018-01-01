The Washington Post: Армения нанесла удар по бандитскому путинизму

Сопротивление коррумпированной и экономически провальной модели Путина в стране будет только нарастать, прогнозирует издание.

Reuters

Серж Саргсян, который правил Арменией в качестве президента с 2008, был верным клиентом Владимира Путина. В 2013 году, после встречи с президентом России, он резко оборвал переговоры с Европейским союзом и вместо этого присоединился к возглавляемым Москвой экономическим организациям и организациям безопасности, пишет The Washington Post

Во время своего визита в Вашингтон пару лет спустя он откровенно сказал нам, что у его маленькой кавказской страны с населением около 3 миллионов человек не было выбора, поскольку армяне, работающие в России, поставляли одну пятую валового внутреннего продукта страны, а российские компании монополизировали свои поставки энергии. "Армянский коньяк не сможет продаваться в Париже", - пояснил он.

Однако Саргсян недооценил своих граждан, попытавшись подражать классическому маневру Путина. Ограниченный положением конституции о двух президентских сроках, он продавил конституционную поправку, которая передавала большинство исполнительных полномочий премьер-министру, а затем - в течении нескольких лет отрицая такую возможность, - позволил парламенту назначить себя на пост премьера. Результатом стали 11 дней массовых демонстраций, которые в понедельник побудили Саргсяна отказаться от этой позиции. "Я был неправ", - сказал он в своем заявлении.

Неясно, приведет ли уход Саргсян к подлинным изменениям в правительстве Армении или ее рабской позиции по отношению к Кремлю. Благодаря манипуляциям на выборах правящая партия имеет большинство в парламенте, а лидер протестов прошлой недели, ветеран-диссидент Никол Пашинян, контролирует только девять из 105 мест. Народное восстание, тем не менее, является ударом по авторитарной политической модели, продвигаемой Путиным, которая распространилась не только на другие страны бывшего Советского Союза в зоне российского влияния, но и на Турцию, где правитель Реджеп Тайип Эрдоган надеется завершить трансофрмацию из простого министра во всемогущего президента в июне.

Вне всяких сомнений, господин Путин неправильно поймет произошедший отпор. Погрязший в цинизме российский правитель и его клика неспособны признать, что спонтанные политические восстания может произвести возмущенная общественность. Они предполагают, что восстания, как и вмешательства России в западные демократические выборы, должны быть результатом инспирируемых другими государствами заговоров. Владимир Путин обвинил ЦРУ и другие спецслужбы в восстаниях, которые скинул про-московские правительства в Украине и Грузии. А когда тысячи россиян протестовали против фальсификации выборов и его собственной пересадки с кресла премьера в президентское в 2012 году, он возложил ответственность за протесты персонально на Хиллари Клинтон.



По правде говоря, можно с уверенностью сказать, что администрация Трампа не имеет никакого отношения к событиям в Армении. Единственной реакцией США на демонстрации было вялое заявление посольства в Ереване, в котором оно просило правительство о "сдержанности", а протестующих призывало "предотвратить эскалацию напряженности". Армян заставили выйти на улицу не иностранные провокации, а тот факт, что ставка Саргсяна на Россию не оправдалась. За время его декады на правящем посту экономика застопорилась. Около 10 процентов населения покинули страну, а 30 процентов из оставшихся людей оказались за официальной чертой бедности.

Можно ожидать, что Путин прижмет любого, кто станет преемником Саргсяна на посту премьер-министра : в дополнение к своим экономическим рычагам Россия располагает военной базой в стране. Но жизнь армян от этого лучше не станет. Гораздо вероятней, что это усилит их сопротивление бандитской, коррумпированной и экономически провальной модели, которой является "путинизм".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram